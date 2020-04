Coronavirus Italia, bollettino 3 aprile: 2.339 nuovi contagi, 766 morti

Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 aprile 2020. Il numero dei morti nelle ultime 24 ore è di 766, i nuovi contagi 2.339 per un totale di 85.388.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale di venerdì 3 aprile dell’emergenza Coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi contagi è di 2.339 che porta il totale 85.388, 4.068 in terapia intensiva. Il numero dei decessi nelle ultime 24 ore è di 766, 1.480 i guariti da ieri.

Sono 77 i medici e operatori sanitari che hanno perso la vita dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia. Sale a 10.657 il numero degli operatori sanitari contagiati, poco meno del dieci per cento del totale dei casi. Gli ultimi decessi segnalati riguardano un diabetologo, un odontoiatra, un pediatra e un medico di base.

L’EMERGENZA CORONAVIRUS NELLE REGIONI

In Lombardia si registrano 1.455 nuovi positivi, “ma più tamponi”. In totale invece sono 47.520 le persone positive dall’inizio dell’epidemia secondo i dati ufficiali. Ieri l’incremento era stato di 1.292 casi.

In Veneto i positivi salgono 10.464 (+213), 12 nuovi decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 335, senza nessun aumento rispetto a ieri. I decessi sono 12, dato che porta a 534 il totale delle morti. Il numero dei soggetti in isolamento è pari a 20.238, i dimessi sono 1.031.

Nella regione Marche salgono a 4.230 i contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore su 735 campioni analizzati sono 132 i positivi. 1.140 i pazienti Covid ricoverati, 42 quelli guariti e 2.491 quelli in isolamento domiciliare. Salgono a 557 i decessi nelle Marche. Le vittime da ieri sono 31, alle quali si aggiungano 23 decessi avvenuti nei giorni precedenti per i quali la diagnosi è stata confermata solo ieri. Particolarmente allarmante la situazione a Pesaro e provincia.

In Abruzzo si registrano 1563 contagiati (+66), 146 deceduti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 66 nuovi casi, 76 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 864 sono in isolamento domiciliare. In Trentino, secondo i dati consegnati il 2 aprile, il numero di persone contagiate da Coronavirus è arrivato a quota 2.785, 114 casi in più rispetto a mercoledì. Anche in Toscana sale il numero dei nuovi positivi dopo i test a tappeto nelle case di riposo.

L’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS NEL MONDO

I contagiati nel mondo superano la soglia del milione, con 55.203 decessi e 222.332 persone ricoverate in ospedale. La Spagna supera l’Italia per numero di casi positivi. Nelle ultime 24 ore, si sono registrate 932 nuove vittime. I casi complessivi di contagio salgono a 117.710, 7.472 in un giorno.

La Germania con oltre 87mila casi di Coronavirus ha superato per numero di contagi la Cina, che attualmente ne conta circa 82.400, Il bilancio delle vittime è di 1.017, con un incremento di 145 rispetto a giovedì. L’Olanda deve contare altri 148 morti nelle ultime 24 ore, facendo salire a 1.487 il numero totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza. I contagi sono saliti a 15.723, con un ulteriore aumento di oltre mille casi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 6.286.

In Belgio si registrano 132 nuove vittime portando il computo totale a 1.143. I pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore sono 578, in tutto sono ricoverate 5.552 persone, 1.205 in terapia intensiva. I casi accertati di contagio nelle ultime 24 ore sono saliti di 1422, per un totale di 16.770.

In Gran Bretagna record di morti e contagi in 24 ore: 689 vittime in più che portano il totale a 3.605, superando i numeri diffusi dalla Cina. I positivi salgono a 38.168, con un record di 4.450 casi censiti in più in un giorno. Boris Johnson, da una settimana in autoisolamento, presenta ancora i sintomi del Covid-19 e quindi prolungherà la quarantena. In Francia il numero dei casi di Coronavirus sta per raggiungere la soglia dei 60mila, il numero delle vittime sale a 5.387.

Negli Stati Uniti sono oltre 1.100 le vittime nelle ultime 24 ore, per un totale di 6.058 e più di 245mila contagi. I numeri dell’epidemia negli Stati Uniti continuano a salire. Sono 526 le persone morte per Coronavirus nello stato di New York nelle ultime 24 ore.