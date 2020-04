Coronavirus Italia, bollettino 21 aprile: 534 decessi e 2.729 nuovi positivi

Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 aprile 2020. 534 nuovi decessi e 2.729 contagi. Tutte le news dalle regioni e dal mondo.

I dati della Protezione civile di martedì 21 aprile sull’emergenza Coronavirus in Italia. I casi totali sono saliti a 183.957 (2.729 più di ieri), il numero dei morti a 24.648 (534 in più rispetto a lunedì). Le guarigioni sono aumentate e in totale sono 51.600 (2.723 in più di ieri).

Sono 141 i medici morti, l’ultimo è un pediatra in pensione. In totale, stando ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità, sono 17.997 gli operatori sanitari contagiati.

L’EMERGENZA CORONAVIRUS NELLE REGIONI

In Lombardia i casi positivi sono 67.931 con un aumento di 960. I nuovi decessi sono 203 per un totale di 12.579. Nella regione Marche prosegue il trend in calo: 51 positivi su 1.084 processati nelle ultime 24 ore (4,7%). Il numero totale dei contagi nella regione sale a quota 5.877. Sono 9 i morti segnalati oggi dal Gores, a cui vanno aggiunti altri 3 decessi dei giorni scorsi. Dall’inizio dell’epidemia sono morti 521 uomini e 313 donne.

In Toscana, secondo l’ultimo bollettino di ieri, si contano 135 nuovi casi di Coronavirus, con un totale di 8.507 casi. 33 le guarigioni registrate oggi, 30 nuovi decessi. Nel Veneto sono morte altre 44 persone in 24 ore per un totale di 1.154 dall’inizio dell’epidemia. 16 i nuovi casi di ammalati che portano a 16.404 il totale delle persone contagiate. Sono 1407 i ricoverati di cui 177 in terapia intensiva.

I casi accertati in Friuli Venezia Giulia sono 2.792, con un incremento di 17 unità rispetto a ieri. Sono due i decessi in più rispetto a ieri, 241 il numero complessivo di morti da Covid-19. In Alto Adige i nuovi casi sono 17 su 606 tamponi esaminati. Calano i decessi, 3 nelle ultime 24 ore per un totale di 252.

In Abruzzo si registra un aumento di 55 casi su 1.151 tamponi, 2.667 le persone contagiate complessivamente. 8 i nuovi decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 271 vittime dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nella Campania 61 nuovi positivi per un totale di 2.458 tamponi effettuati. Il numero complessivo dei contagiati in Campania dall’inizio dell’epidemia sale a 4.135. Il numero dei decessi è salito a 309.

Sono 38 i nuovi casi di Covid-19 in Puglia, basato su 1.591 tamponi. Il totale dei casi dall’inizio epidemia è di 3.567. In Calabria 9 nuovi contagi. Ad oggi sono stati effettuati 23.914 tamponi che hanno rilevato 1.047 positivi.

L’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS NEL MONDO

Nel mondo si registrano oltre 2,5 milioni di contagi da Coronavirus, 172.788 decessi e 660mila persone ricoverate. In Spagna il numero dei morti da ieri è di 430 per un totale di 21.282, mentre i contagiati 204.178 e i guariti 82.514.

La Germania conta 1.785 nuovi casi, aggiornando il bilancio totale a oltre 143mila infezioni. Le nuove vittime sono invece 194, per un bilancio complessivo di 4.598 morti. In Francia superati i 20.000 morti, nelle ultime 24 ore i morti sono stati 547 per un totale di oltre 20mila vittime. Il Regno Unito consta altri 823 deceduti, quasi il doppio di ieri. Il totale censito dei decessi sale a 17.337, mentre i contagi diagnosticati sfiorano 130.000.

Record negativo di morti per Coronavirus in Svezia: 185 i decessi da ieri, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia, che portano il totale a 1.765. Si aggiungono 545 casi per un totale di 15.322 contagi. La Svezia è tra i Paesi del Nord Europa più colpiti dal virus. Numeri elevati anche in Belgio: 5.998 morti e 40.956 contagi in totale Nelle ultime 24 ore registrati 170 morti per un totale di 5.998 decessi.

Negli Stati Uniti sono morte altre 1.433 persone, oltre 42 mila i morti dall’inizio dell’epidemia. I contagi sono oltre 784 mila. Una prigione dell’Ohio sta diventando il più grande focolaio di Coronavirus degli Stati Uniti: al Marion Correctional Institution sono risultati positivi 109 dipendenti e 1.828 detenuti. In Russia impennata dei contagi nelle ultime 24 ore: 5.642 nuovi casi per un totale di 52.763.