Coronavirus Italia, bollettino 2 aprile: 760 morti, 2.477 nuovi positivi

Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 aprile 2020. Nelle ultime 24 ore si contano 760 morti e 2.477 nuovi contagiati. Tutte le notizie in tempo reale.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale dell’1 aprile dell’emergenza Coronavirus in Italia. 2.477 i nuovi contagiati , mentre il totale dei positivi al test sale a 115.242. 760 i nuovi deceduti (13.915 in totale), 18.278 totale guariti, +1.431 da ieri, 4.053 i malati in terapia intensiva.

Il numero dei medici morti con Coronavirus in Italia sale a 69. Secondo il sindacato dei medici ospedalieri Anaao-Assomed, il numero degli operatori sanitari contagiati ha oramai superato i 10.000 casi. Il 20% circa sono medici. Molti sono ricoverati in Rianimazione. Secondo un’indagine Doxa, coordinata dal gruppo dell’epidemiologo Carlo La Vecchia dell’università Statale di Milano, potrebbero essere “almeno 5 milioni” gli italiani infetti da Covid-19, “di cui 1 milione nella sola Lombardia”.

L’EMERGENZA CORONAVIRUS NELLE REGIONI

In Lombardia i decessi da ieri sono 357. Dall’inizio dell’emergenza si contano 46.065 casi, +1.292 da ieri. Ieri l’incremento di positivi era stato di 1.565.

Nella regione Marche salgono a 4098 le persone colpite dal Coronavirus. Un aumento stabile da giorni e che lascia spazio ad un cauto ottimismo. Dei 4090 casi positivi totali 164 sono ricoverati in Terapia Intensiva, 305 in terapia semi-intensiva, 832 in terapia non intensiva, 154 in area post critica. Alla data di giovedì, sono 222 i pazienti dimessi, 503 i deceduti, 40 i guariti.

In Veneto sono 14 le nuove vittime del Covid-19, il totale dei morti sale a quota 532. Sono 8911 i casi di persone contagiate attualmente positive, in isolamento domiciliare si trovano 20.278 cittadini. Sono ​20.275 le persone in isolamento. In Liguria si registrano 3103 contagiati, 185 in più rispetto a ieri e sono salite a 460 le vittime, 1293 sono gli ospedalizzati, di cui 179 in terapia intensiva;

In Friuli Venezia Giulia sono in totale 124 le persone decedute, i contagiati 1394 (Pordenone 280, Udine 541, Gorizia 110, Trieste 463), le persone guarite sono in totale 142. Nel Lazio si contano 2758 persone attualmente positive al virus e 169 morti. Invece sono 1131 le persone ricoverate e 177 i pazienti in terapia intensiva.

Cresce il numero ufficiale dei casi in Campania: ieri 225 nuovi contagiati da Coronavirus, il totale complessivo dei positivi in Campania ammonta ora a 2.456. Nella città di Napoli sono 542, ad oggi, i casi accertati, con un incremento di 35 contagi. In Calabria 691 casi, +22 rispetto a ieri, 41 morti. Il numero dei tamponi effettuati è di 9.034.

L’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS NEL MONDO

Nel mondo il numero delle persone infette dal virus sale a 964.647, il numero dei morti è pari a 49.242, mentre i ricoverati sono oltre 203mila. Dilaga l’epidemia in Spagna: oltre 10mila morti, con 950 nuove vittime nelle ultime 24 ore. Sono 54.113 le persone ricoverate in ospedale per il Coronavirus, di cui 26.743 dimesse.

Anche la Germania si ritrova ad affrontare una crescita vertiginosa. Secondo l’ultimo bollettino del Robert Koch Institut, il maggiore centro epidemiologico tedesco, le infezioni sono cresciute di 6156 casi da ieri. Il numero complessivo dei contagi è di 73.522, i decessi legati al Coronavirus ammontano a 872, un aumento di 140 unità rispetto a mercoledì.

Nuovo record di decessi anche nel Regno Unito. 569 morti in più nelle ultime 24 ore (contro 563 di ieri). I decessi totali salgono così a 2.921, mentre i contagi passano da 29.474 a 33.718. In Francia il numero dei contagi supera quota 42mila e il numero dei morti va oltre la soglia dei 4mila. Impennata di casi anche in Belgio e Olanda, dove si contano rispettivamente 11mila e 13mila persone infette e oltre mille morti (1.384 in Belgio). In Svizzera le persone attualmente infette sfiorano quota 14mila, 505 morti (+17 da ieri).

Oltre 5mila persone sono morte negli Stati Uniti, mentre i casi di contagio accertati sono 216.515. In Africa sono 6.500 i casi accertati, 238 le vittime. Lo Stato maggiormente colpito è il Sudafrica, con 1.400 contagiati da Coronavirus e 5 vittime. In Egitto 548 le persone positive, 52 il numero dei morti.