Coronavirus Italia, bollettino 18 aprile: 3.491 nuovi contagi, 482 decessi

Coronavirus in Italia, il bollettino ufficiale di sabato 18 aprile 2020. Si registrano 482 decessi da ioeri e 3.491 nuovi casi.

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale dell’emergenza Coronavirus in Italia di sabato 18 aprile 2020. Per la prima volta dall’inizio della pandemia non si tiene la classica conferenza stampa in diretta TV. I casi totali registrati sono 175.925, 3.491 in più di ieri, 79 le persone in meno in terapia intensiva. I guariti in più sono 2.200, il totale è 44.927. Oggi 61.725 tamponi in più. 482 le vittime nelle ultime 24 ore, 23.227 i decessi dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia.

L’EMERGENZA CORONAVIRUS NELLE REGIONI

In Lombardia il totale dei casi positivi tocca quota 65.381, con un aumento di 1.245, su 11.818 tamponi effettuati. I decessi sono 12.050, con un aumento di 199. 53 i nuovi casi positivi nelle Marche su un totale 1.283 di tamponi analizzati. Il totale dall’inizio dell’epidemia sale a 5.721 contagiati, 11 i morti segnalati ieri, per un totale di 795 vittime. In Veneto il totale dei positivi al Covid-19 sale a 10.444, con 1.477 ricoverati di cui 190 in terapia intensiva, 1.059 le vittime.

La Toscana registra 8.110 casi, 167 in più rispetto al bollettino precedente, 17 nuovi decessi. Il Trentino conta il record di decessi in un solo giorno, cioè 20, di cui 17 nelle Rsa. I casi di contagio odierni registrati sono 86, di cui 39 nelle Rsa. Il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia sono 4.043.

Nel Lazio sono stati registrati 144 nuovi casi e un trend stabile al 2,6%. In calo i ricoveri in ospedale, mentre il numero dei positivi è salito a 879, con altri 15 nuovi casi. In Umbria si contano 728 contagiati, 559 guariti cresciuti di 67 nelle ultime 24 ore. i guariti sono 559. Nessun morto in più quindi i deceduti restano 57.

In Abruzzo le persone infette sale a 2.487, con 44 nuovi casi su un totale di 1231 tamponi analizzati. 253 i pazienti deceduti, di cui 7 nelle ultime 24 ore. Nella regione Puglia sono 82 i tamponi risultati positivi , portando il totale a 3.409 casi di Coronavirus. I decessi superano quota 300.

Sono 1.178 (14 in più rispetto al 16 aprile) i casi di positività al virus accertati in Sardegna, mentre salgono a 86 (+1) i decessi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 136, di cui 23 in terapia intensiva.

L’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS NEL MONDO

Nel mondo si contano ormai 2.279.744 persone affette da Coronavirus, oltre 156mila morti e 583mila ricoverati. Il bilancio delle vittime per il coronavirus nel Regno Unito aumenta di 888 unità, portando il numero complessivo a 15.464. Oltre 114mila il numero totale dei casi.

La Spagna ha superato quota 20mila, con 565 deceduti rispetto a ieri, che portano il totale a 20.043. In base ai dati del ministero della Sanità i nuovi contagi sono 4.499, per un totale di 191.0726. I guariti sono 3.166, per un totale di 74.662. In Germania si contano 3.609 nuovi casi di Coronavirus. In totale i casi confermati sono 137.439. Sono invece 242 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24, 4.110 il numero complessivo delle vittime.

L’Olanda supera quota 3.600 decessi, 142 registrati da ieri. Ad oggi 31.589 olandesi sono risultati positivi al Covid-19. 290 vittime in Belgio da ieri, il totale sale a 5.453. Nelle ultime 24 ore, 303 persone sono entrate in ospedale, mentre 387 sono state dimesse. I nuovi casi di contagio identificati sono 1.045, per un totale di 37.183 dall’inizio dell’epidemia.

In Russia si contano oltre 4mila nuovi casi per un totale di circa 37mila casi accertati. Le vittime sono 313 (+40). Gli Stati Uniti hanno superato i 700mila casi confermati, con il numero dei decessi che sale a oltre 37mila. Gli USA sono il primo Paese sia per numero di contagi che per quello di morti.