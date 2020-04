Coronavirus Italia, bollettino 17 aprile: 3.493 nuovi positivi, 575 decessi

Coronavirus in Italia, il bollettino ufficiale di venerdì 17 aprile 2020. 575 decessi nelle ultime 24 ore, 355 nuovi positivi. Tutte le news dalle regioni.

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale dell’emergenza Coronavirus in Italia di venerdì 17 aprile 2020. Le persone attualmente contagiate sono 106.962, 355 i nuovi positivi. 2812 i pazienti in terapia intensiva, -124 rispetto a ieri. Il numero dei nuovi deceduti è 575. I casi totali in Italia sono 172.434 (3.493 più di ieri). 575 i decessi nelle ultime 24 ore (per un totale di 22.745). 42.727 i guariti (2.563 in più rispetto a ieri).

Sale a 129 il numero di medici morti. Altri 3 infermieri sono morti per l’infezione Covid-19. Il totale degli infermieri deceduti dall’inizio dell’epidemia sale così a 34. Gli infermieri contagiati dal virus SarsCov2 sono 8.800.Sale a 10 il numero dei farmacisti deceduti con diagnosi di Covid-19. Circa 800 i farmacisti finora contagiati. Sale a 129 il numero di medici morti dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia.

L’EMERGENZA CORONAVIRUS NELLE REGIONI

Diminuiscono i ricoveri per Coronavirus nelle Marche (da 952 a 933), 94 quelli in terapia intensiva. Da ieri il numero dei contagi ha raggiunto quota 5.668 (+86), in crescita il numero di persone in isolamento domiciliare da 2.172 a 2.224. I decessi finora sono stati 785. In Veneto si contano 155 nuovi positivi, 8 nuove vittime nella notte, 1.026 le vittime dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia.

Il Piemonte registra 82 deceduti nell’ultimo bollettino. Il dato comprende persone morte nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid. Il totale complessivo è ora di 2.146 decessi. Sono 19.261 (+815 rispetto a ieri) gli infetti, di cui circa il 60% riscontrati nelle RSA.

L’Emilia Romagna conta 457 casi in più di positività per un totale di 21.486. Aumentano le guarigioni: sono 316 le nuove registrate ieri, il totale ammonta a 4980. Calano i ricoverati in terapia intensiva: sono 316, ovvero 9 in meno. 55 nuovi decessi per un numero complessivo di 2.843. Nel Lazio i nuovi positivi sono 144. Nella città di Roma i nuovi casi sono 55, mente i decessi nell’intera regione sono stati 8.

Rispetto a ieri in Abruzzo si registra un aumento di 97 casi di Coronavirus, su un totale di 1113 tamponi analizzati. Il totale dei contagi sale a 2.443, 246 pazienti deceduti (+3 rispetto a ieri). In Puglia il totale dei casi sale a 3.258, compresi i decessi che arrivano a 299 (11 da ieri) e i guariti che sono a quota 334. La Sardegna registra 14 nuovi casi e una vittima, per un totale di 1.178 positivi e 86 deceduti.

L’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS NEL MONDO

La pandemia di Coronavirus ha colpito oltre 2,2 milioni di persone nel mondo, 149mila i decessi, 560mila i ricoverati. Il Belgio si attesta come lo Stato europeo con la più alta percentuale di vittime legate al Covid-19 rispetto alla popolazione totale. Oltre 5mila i decessi confermati, la metà nelle case di riposo; oltre 36mila i casi totali.

Nel Regno Unito oltre 108mila casi e 847 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 14.576 vittime. In Spagna sono quasi 19.500 i decessi, 585 nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono invece 5.252, che portano a 188.068 il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus. L’Olanda riferisce 1.061 nuovi contagi accertati, per un totale di 29.214 dall’inizio dell’epidemia. Sono invece 181 i nuovi decessi, per un totale di 3.315.

Sono almeno 133.830 le persone contagiate dal Covid-19 in Germania, 3.868 i morti. Nelle ultime 24 ore si segnalano 3.380 nuovi casi e 299 nuovi decessi. Oltre 165mila casi in Francia, quarto Paese al mondo per numero di contagi. Quasi 18mila i decessi dall’inizio della crisi sanitaria. La Russia conta 4.070 nuovi casi di contagio per un totale di 32.008. I dati ufficiali parlano di altri 41 morti, portando a 273 il numero complessivo.

Nuovo record negativo per gli Stati Uniti: 4.591 i decessi in un giorno. Il precedente record negativo, registrato mercoledì, era di 2.569 morti. Complessivamente sono 33.286 i decessi dall’inizio dell’emergenza. Il numero dei nuovi contagi, 31.451, porta il numero totale a 671mila.