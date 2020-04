Coronavirus Italia, bollettino 15 aprile: 1.127 nuovi casi, 578 i decessi

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 15 aprile 2020. Il numero dei decessi cresce di 578, 1.127 nuovi positivi. Tutte le news dalle regioni.

Il bollettino ufficiale di mercoledì 15 aprile 2020 dell’emergenza Coronavirus in Italia diramato dalla Protezione Civile. Il totale dei contagiati da Coronavirus in Italia sale a 105.418, con un incremento di 1.127 rispetto a ieri. 578 i nuovi deceduti, 38.092, 692 in più i guariti.

Sono oltre 120 i medici morti di Coronavirus in Italia. Ultimo in ordine temporale un chirurgo del Policlinico di Sassari. Morti anche due infermieri, il totale sale a 30. Il governo sta studiando la pianificazione della Fase 2. Al vaglio la possibilità di variare gli orari di entrata e d’uscita in aziende e uffici postali.

L’EMERGENZA CORONAVIRUS NELLE REGIONI

Sono 235 i morti in Lombardia rispetto a ieri, per un totale di 11.377 dall’inizio dell’emergenza. E si registrano 827 positivi in più, con il numero complessivo che sale a 62.153.

Nelle Marche scende a 994 il numero delle persone ricoverate, mentre i guariti salgono di 57 unità a 1.660. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (106). I decessi correlati al virus sono 746. In Veneto 7 nuove vittime nella notte, i deceduti dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 940. Sono 10.789 i casi attualmente positivi, 16.958 le persone in isolamento fiduciario.

In Trentino si registrano 44 nuovi positivi al Covid-19 su 913 tamponi. Il numero totale, che ora sono 2.224, continua a crescere, ma con un ritmo più lento. Aumentano anche le vittime: 4 nuovi decessi, avvenuti tutti negli ospedali, per un totale di 221, di cui 82 nelle case di riposo. In crescita anche le persone guarite che sono 415.

La Toscana conta 139 nuovi contagiati su 2.537 tamponi. Calano i decessi, che sono stati 18, per un totale di 538. L’età media è di poco più di 84 anni e tutti hanno evidenziato la presenza di patologie pregresse. In Abruzzo registrati 2.274 contagiati da Coronavirus. Rispetto a ieri si registra un aumento di 29 casi, su un totale di 848 tamponi analizzati. Nella regione Puglia 53 i nuovi casi registrati su 1.149 tamponi effettuati per un valore complessivo di 3.118. 11 i nuovi decessi, mentre la somma dei deceduti sale a 278, 288 i guariti.

Sono 1.138 il totale dei contagiati al Coronavirus in Sardegna. 5 decessi nelle ultime 24 ore che porta il numero totale a 80. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 17.569 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 956 (+28 rispetto a ieri), 68 i morti.

L’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS NEL MONDO

L’epidemia di Coronavirus nel mondo supera la soglia dei 2 milioni, quasi 129mila i decessi constatati, oltre 492 le persone ricoverate. In Spagna sono 523 le persone decedute nelle ultime 24 ore in Spagna, portando a 18.579 il totale delle vittime. Sono 177.633 le persone risultate positive al virus, 70.850 le persone guarite. L’Olanda deve registrare 734 nuovi contagi, per un totale di 28.153 dall’inizio dell’epidemia. Sono 189 i nuovi decessi, per un totale di 3.134 morti, mentre i ricoveri segnalati sono 188.

Il numero di infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera e Liechtenstein sale a 26.336. I nuovi casi rilevati nelle scorse 24 ore sono stati 260, 1.226 il numero totale dei decessi. In Germania sono oltre 132mila i casi di contagio registrati, il bilancio delle vittime è salito a 3.502, mentre 72.600 sono i pazienti guariti. Le grandi manifestazioni resteranno proibite almeno fino al 31 agosto.

Nelle ultime 24 ore in Belgio ci sono stati 283 decessi e 2.454 nuovi casi di contagio. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono morte 4.440 persone, mentre attualmente sono 33.573 i positivi. Impennata di casi in Russia: 3.388 i contagiati da ieri, portando a 24.490 il numero totale delle persone positive. Il numero dei decessi, invece, è salito a 198 mentre sono stati effettuati oltre un milione e mezzo di test.

Nel Regno Unito si contano 761 decessi nelle ultime 24 ore, portando così il totale a 12.868, 98.476 le persone positive al test. Negli Stati Uniti 2.375 morti nelle ultime 24 ore, con oltre 26mila vittime in totale dall’inizio della crisi.