Coronavirus Italia, bollettino 13 aprile: 566 deceduti, 1.363 nuovi contagiati

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 13 aprile 2020. Tutte le news dalle regioni e dal mondo.

Il bollettino ufficiale di lunedì 13 aprile 2020 dell’emergenza Coronavirus in Italia diramato dalla Protezione Civile. Il numero dei contagiati totale è di 103.616, +1.363 da ieri. 3.260 i ricoverati in terapia intensiva, -83 rispetto a ieri, 566 i deceduti, 20.465 le vittime dopo aver contratto il Coronavirus in Italia. 35.425 i guariti, 1.224 in più rispetto al giorno precedente.

A fine aprile dovrebbero cominciare i test accelerati sull’uomo del vaccino su cui stanno lavorando l’azienda Advent-Irbm di Pomezia e lo Jenner Institute della Oxford University. Ad annunciarlo è Piero Di Lorenzo, ad dell’azienda italiana. I test dovrebbero essere effettuati in Inghilterra su 550 volontari sani. Si prevede di “rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per personale sanitario e Forze dell’ordine in modalità di uso compassionevole“.

L’EMERGENZA CORONAVIRUS NELLE REGIONI

In Lombardia il bilancio dei contagi del 13 aprile è di 60.314 (+1.262 rispetto a ieri), calano ancora le terapie intensive 1.143 (-33). Salgono le vittime rispetto a ieri, +280. Nella regione Marche prosegue il trend negativo. Su 476 tamponi analizzati 78 sono risultati positivi (17,1% rispetto al 9,2% del giorno prima). Sale il numero dei dimessi e guariti: sono 1.588 in totale, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia. I ricoverati in terapia intensiva sono 108 sui 1.067 ricoverati complessivi.

In Veneto 10 le vittime registrate nella notte (882 il numero totale dei decessi). Il totale di positivi sale a 14.251, anche se i soggetti tuttora affetti da Covid sono 10.766. 245 pazienti si trovano in terapia intensiva, uno in meno rispetto alle 17 di ieri. La Toscana conta 277 nuovi positivi e aumentano anche i nuovi decessi: 28 rispetto ai 13 del giorno prima.

In Piemonte salgono a 1.788 i decessi, 99 soltanto ieri, sono 1.298 (+ 118 rispetto all’ultima rilevazione). Il numero complessivo dei contagi tocca quota 16.733, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 381. Nel Lazio i nuovi positivi sono 123 per un numero complessivo di 3.817, di cui 201 sono ricoverati in terapia intensiva. 279 sono i pazienti deceduti e 749 le persone guarite. Il tasso di letalità è tre volte inferiore alla Lombardia.

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 2.213 contagiati da Coronavirus. Rispetto a ieri si registra un aumento di 53 casi, su un totale di 552 tamponi analizzati (9.6 per cento di positivi sul totale). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 224 pazienti deceduti (+12 rispetto a ieri). 66 i nuovi casi in Campania, a fronte dei 1.322 tamponi eseguiti. Salgono così, complessivamente, a 3.670 le persone contagiate sul territorio regionale, a fronte dei 36.770 tamponi effettuati. I guariti sono 305, i morti 242.

In Puglia dall’inizio dell’emergenza i tamponi effettuati sono 30.973 test, circa 3mila i positivi, 277 i pazienti guariti, 268 le vittime. In Calabria le persone risultate positive al Coronavirus sono 923 (+8 rispetto a ieri), 66 i deceduti.

L’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS NEL MONDO

Nel mondo si contano quasi 1,9 milioni di casi, oltre 116mila morti e 435mila ricoverati. Scende il numero delle vittime di Coronavirus in Spagna. Nelle ultime 24 ore sono 517 per un totale di 17.489 dall’inizio della crisi. I casi di Covid-19 sono 169.496 , mentre le persone guarite 64.727. La Francia registra 315 decessi da ieri, il totale dei morti è così salito a 14.393.

Il Belgio ieri ha registrato 942 nuovi casi di Coronavirus, che portano il totale di positivi al Covid-19 a 30.589 dall’inizio dell’epidemia. Il numero di morti è salito a 3.903. In Olanda 2.823 i decessi dall’inizio dell’emergenza, oltre 26mila casi. Nel Regno Unito nelle ultime 24 ore sono morte 717 cittadini: il numero totale delle vittime sale a 11.329. Boris Johnson, dimesso ieri, si è dovuto sottoporre a un nuovo test ed è risultato negativo.

In Russia si registra un incremento record con oltre 2.500 nuove infezioni da ieri. Il totale ufficiale dei contagi è ora di oltre 18.328 casi, dei quali almeno due terzi a Mosca. Nel Paese sono finora 148 i decessi legati al Coronavirus. I guariti sono circa 1.500. Gli USA sono il primo Paese al mondo per decessi e contagi. Nelle ultime 24 ore si contano 1.514 morti, con 555.313 casi di positività e oltre 22mila vittime (più di 10.000 nello Stato di New York).