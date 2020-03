Coronavirus, Italia: 2.989 nuovi casi e 345 morti, oltre 26.000 i contagiati

Il bollettino dell'emergenza Coronavirus in Italia nella giornata di martedì 17 marzo 2020. Il numero dei decessi totale tocca quota 2.503.

Italia, Spagna, Francia e Germania. Questo è il nuovo focolaio della pandemia da Coronavirus in questi giorni, con la Cina che conta solo 21 nuovi casi nella giornata di oggi. Nel mondo 190.873 le persone infette, 7.530 i morti, quasi 81.000 i ricoverati. Per il momento la situazione resta allarmante in Italia in generale e in Lombardia in particolare. Situazione al limite in provincia di Bergamo: sono tutti occupati gli 80 letti di terapia intensiva riservati ai pazienti ricoverati in gravi condizioni per il coronavirus all’ospedale Papa Giovanni XXII.

Secondo il bollettino odierno diramato dalla Protezione Civile le persone guarite sono 192 guariti per un totale di 2.941. I nuovi positivi da ieri sono 2.989 per un totale di 26.062, di cui 11.108 in isolamento domiciliare e 2.060 in terapia intensiva, di questi 879 si trovano in Lombardia. 345 deceduti nelle ultime 24 ore per un numero totale di 2503 decessi. In Lombardia positivi 16.620 cittadini, +1.971 nella giornata di oggi. Ricordiamo che si tratta di dati ufficiali, ben al di sotto dei numeri reali. Proseguono serrati i controlli delle forze dell’ordine sul territorio nazionale. Sono 8mila le persone denunciate nella giornata di lunedì. In particolare 7.890 le persone e 217 i titolari di esercizi commerciali denunciati. L’altroieri le denunce erano state 7.120 per le persone e 120 per gli esercenti.

L’allarme Covid-19 nel mondo

In Spagna i casi salgono a 11.409, +1.467 e 168 morti da ieri. E sono almeno 19 gli anziani morti in una casa di riposo a Madrid a causa del virus. In Germania il numero degli infetti sale a 8.604 con 1.332 nuovi casi e un totale di 23 morti. In Gran Bretagna 1.950 persone contagiate e un totale di 56 morti. La regina Elisabetta, 94 anni fra un mese, si isola da giovedì fino a dopo Pasqua nel castello di Windsor. Negli Stati Uniti la pandemia da Coronavirus conta 5.672 casi e 96 morti. Numeri in ascesa anche in Svizzera: 2.742 casi e un totale di 27 morti. 1.705 casi in Olanda e 43 morti.

Resta il mistero della Russia. Secondo i dati ufficiali si contano solo 214 malati, ma c’è il timore che i vertici di potere stiano nascondendo la realtà. Possibile che Mosca sia stata veloce a introdurre misure di contenimento al virus, con successiva chiusura totale della frontiera, nonché sugli ingressi dalle aeree a rischio, compresa l’Europa. Probabile anche che ci siano risultati diversi sui test dovuti a una procedura diversa, a due fasi, adottata dal laboratorio Vektor di Novosibirsk. Intanto alle porte della capitale sta nascendo un ospedale dedicato ai casi di Covid-19. Inoltre le misure restrittive sugli assembramenti e la frequentazione delle scuole s’inaspriscono sempre di più.