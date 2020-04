Coronavirus, il colosso Petronas al lavoro sul ventilatore CPAP

Petronas, main sponsor di squadre MotoGP, Moto2 e Moto3, sta lavorando sul dispositivo CPAP, utile ai pazienti affetti da coronavirus.

In questi tempi difficili varie aziende o industrie si stanno impegnando per fornire supporto al personale ospedaliero. È il caso anche di Petronas, main sponsor di team in MotoGP, Moto2 e Moto3. Il colosso petrolifero infatti sta lavorando su un prototipo di CPAP. Parliamo di uno dispositivo di ventilazione meccanica a pressione positiva continua, molto importante per i pazienti affetti da coronavirus. Uno strumento sviluppato originariamente da Mercedes e che ora vede impegnato anche Petronas.

Non sono i soli grandi nomi che si stanno impegnando in questo senso. Facendo un esempio dal nostro paese, Ferrari e Magneti Marelli hanno messo a disposizione le proprie fabbriche per la produzione di respiratori polmonari. Si sono mobilitati anche grandi marchi della moda: Giorgio Armani per esempio ha riconvertito tutta la sua produzione, concentrata ora su camici monouso per il personale medico. Il marchio del lusso Bulgari invece si sta concentrando a pieno ritmo sui gel disinfettanti per le mani.