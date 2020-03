Coronavirus, +2.795 contagiati da ieri: bloccati i treni notturni

La pandemia di Coronavirus continua ad allargarsi in Italia: nelle ultime 24 ore +2.795 contagiati e 175 morti. Blindata anche la Spagna.

L’emergenza Coronavirus in Italia si allarga in maniera sempre più allarmante. 2.795 contagiati nelle ultime 24 ore, 17.750 il totale delle persone infette, 175 morti da ieri. Solo nella regione Lombardia si contano 11.685 positivi, con un incremento di 1.865 rispetto a venerdì, e 4.898 persone ospedalizzate (+463). A snocciolare gli ultimi dati è l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, precisando che i decessi hanno raggiunto quota 966, 76 in più da ieri. Le persone in terapia intensiva sono 732, con un incremento di 85 rispetto a venerdì. Ma nei prossimi giorni sarà il Sud a tremare. La scorsa notte migliaia di persone hanno preso d’assalto i treni che da Milano portavano a Palermo e Lecce. Strapieni anche i notturni dei giorni scorsi che saranno annullati a breve.

Salgono a 2.644 i casi di contagio in Emilia-Romagna, 381 in più di ieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 40, portando il totale a 241 (22 uomini e 18 donne, tutti con patologie pregresse e un’età media sugli 80 anni). Gli stabilimenti della Ducati di Bologna resteranno chiusi almeno fino all’inizio della prossima settimana. Sono 357 i casi positivi nel Lazio. I ricoverati sono 181, cui si aggiungono 25 in terapia intensiva. 114 sono in isolamento domiciliare, 24 i guariti e 13 i decessi.

LA PANDEMIA IN SPAGNA E NEGLI USA

Situazione difficile anche in Spagna con +811 casi rispetto a ieri, per un totale di 5.335 persone infette e 191 morti. Il governo spagnolo ha proibito tutti gli spostamenti che non siano dettati da cause di forza maggiore, ma è consentito andare al lavoro e rifornirsi di beni alimentari. Il provvedimento sarà in vigore per almeno due settimane. In Germania +506 casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 4.127 contagiati e 8 morti. Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato l’emergenza nazionale per il Covid-19. Secondo le proiezioni dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) nei prossimi mesi i contagiati potrebbero essere compresi tra 160 e 214 milioni, i morti potrebbero essere tra 200.000 e 1,7 milioni. Al momento negli States si contano 2.399 casi, 252 in più rispetto a ieri.