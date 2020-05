A Box18, il live Facebook di Corsedimoto, oggi parliamo di Mondiale Moto2. Ospite della diretta: Fabio Di Giannantonio Fate le vostre domande interagendo con i commenti.

Torna oggi Box18, il live format di Corsedimoto. Appuntamento alle 18:00 sulla nostra pagina ufficiale Facebook. Oggi parliamo di Motomondiale Moto2. L’ospite di questo appuntamento LIVE del venerdì è il pilota del Team Speed Up Factory Moto2, il rookie of the year 2019, Fabio Di Giannantonio.

LE VOSTRE DOMANDE

È possibile interagire coi nostri ospiti scrivendo le vostre domande nello spazio “commenti” su Facebook. Box18, condotto da Fabio Nonnato, diventa il nostro appuntamento fisso, tre volte la settimana. Si parla dei temi “caldi” del momento, oppure ci occupiamo di tecnica insieme a specialisti del settore.

COME SEGUIRCI

Box18 è un contenuto multicanale. La diretta è visibile sulla nostra pagina ufficiale Facebook. Un estratto del programma verrà reso successivamente disponibile su InstagramTV e sul sito. Ecco dove potete seguirci.

• IG @corsedimoto

• FB Corsedimoto.com

• WEB www.corsedimoto.com