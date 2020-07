L'italiana BSE arricchisce il simulatore SIM Experience dando spazio alla piccola 300. Presto arrivano anche le mitiche 500 2T?

Gli sviluppatori di BSE hanno deciso di ampliare in loro parco moto con l’incremento delle piccole stock 300. Ma le sorprese potrebbero non finire qui. I ragazzi di Bike Sim Experience, start up italiana del gaming che punta alla simulazione assoluta, ha aggiunto alla loro kermesse le piccole cilindrate, andando ad ampliare così le categorie giocabili nel gioco.

Spazio alle piccole

Per la presentazione è stato scelto un video onboard sul circuito del Mugello, dove venivano mostrate per la prima volte le stock 300. Sfida dunque innovativa per i ragazzi di BSE, che decidono di lanciare nel mondo del gaming le moto piccole, dopo le Ohvale. Nel video si nota bene come la natura delle moto non sia stato snaturato. Essendo moto con pochi cavalli, puntando sulla percorrenza, così come nella realtà, sarà nel gioco. Non sappiamo ancora se sarà possibile usare le moto sulle piste grandi, come appunto Mugello o Misano, o sarà possibile usarle anche nei kartodromi, anch’essi presenti nel gioco, come nella realtà.

Tuffo nel passato: arrivano le 500 2T!

Le sorprese potrebbero non finire qui: sembra che in un prossimo futuro potrebbero aggiungersi anche le storiche 500 due tempi, andando a soddisfare gli amanti del vintage. Il confronto dunque con le vecchie glorie sviluppate da Milestone, proprietaria dei diritti MotoGP, sarà una conseguenza naturale per gli amanti dei videogiochi, andando così a far nascere il dibattito su quale delle due case abbia lavorato verso gli amanti della simulazione o cercando di trovare un compromesso fra le parti, di questo “dualismo” completamente Made in Italy.