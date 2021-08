Basta offese sui social, “MisterHelmet Magazine” a processo 

di Federica Gualdani

Critica si, offese no

La notizia è stata anticipata da MattiaPascal, contenitore di critica letteraria e informazione, che già in precedenza aveva pubblicato articoli di condanna sul pesante clima che ormai aleggia sui social. “Leone da tastiera”, cioè chi prende di mira gli altri al solo scopo di ferire, è purtroppo diventata una figura comune in questi tempi. Da più parti si invoca una regolamentazione più severa che dissuada dall’uso sconsiderato delle piattaforme di socialità. Nel frattempo, Procure della Repubblica e Tribunali di tutta Italia fanno calare la scure.

Nel caso specifico, sotto processo c’è una particolare attività editoriale che fa perno sull’offesa, il dileggio e lo screditamento di testate di alto prestigio e dei professionisti che ci lavorano. Secondo l’accusa, questo modello editoriale è un “disegno criminoso”: cioè criticare va bene, offendere è reato.

Un processo da seguire

L’imputato è innocente fino a condanna definitiva. Ma nei casi di diffamazione a mezzo social le offese sono provate per via documentale dagli screenshot dei post offensivi. Questo processo segnerà un punto di svolta, e non mancheremo di seguirlo tappa dopo tappa. Aspettando la sentenza, speriamo che i toni sui social diventino più civili. Non dimentichiamo il caso di Maverick Vinales, top rider della MotoGP che è stato costretto a scappare da Twitter per non dover sopportare sequele di insulti da parte di chissà chi.