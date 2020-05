Asta benefica RFME contro il Covid: Marc Marquez dona una tuta

LA RFME organizza un'asta benefica anti-Covid-19. Marc Marquez, i piloti spagnoli e non solo doneranno un oggetto per la raccolta fondi.

La Royal Spanish Motorcycling Federation (RFME) ha lanciato un’iniziativa di solidarietà per combattere l’emergenza Coronavirus. I proventi saranno devoluti al progetto “Red Cross Responds” attraverso un’asta chiamata “#PilotosSolidarios”. Per la prima volta nella storia riunirà i migliori piloti spagnoli e internazionali di tutte le discipline.

Il presidente della RFME, Manuel Casado, è il primo ad aderire mettendo all’asta una Bultaco Sherpa del 1969 di sua proprietà. L’asta benefica ha l’biettivo di raccogliere fondi per combattere gli effetti causati dal Covid-19. Tutti i piloti doneranno oggetti personali firmati. Tutti i proventi dell’asta andranno a “Red Cross Responds”, organizzazione umanitaria che distribuirà i benefici nel migliore dei modi e a chi ne ha più bisogno.

L’asta includerà piloti come Marc Marquez e Alex (MotoGP), Dani Pedrosa (MotoGP), Toni Bou (TrialGP), Jorge Prado (MXGP), Ana Carrasco (SSP300), Manuel González (SSP300), Alex Rins ( MotoGP), Fabio Quartararo (MotoGP), Carlos Checa (MotoGP e WSBK), David Checa (Resistencia), Jonathan Rea (WSBK), Álvaro Bautista (MotoGP e WSBK), Jordi Tarrés (Trial), Iván Cervantes (Enduro), Joan Barreda (Dakar), Laia Sanz (Dakar e Trial), Josep García (Enduro), Javier García Vico (MX), Mario Román (Extreme Enduro), Alfredo Gómez (Extreme Enduro), Carmelo Morales (ESBK) o Nico Terol.

Daranno un contributo all’asta anche DORNA, RFME o team come la Honda LCR di Lucio Cecchinello. La piattaforma su cui si terrà l’asta sarà Catawiki, un portale di riferimento mondiale nella vendita di articoli eccezionali, che ha rinunciato alla sua consueta commissione. Sul sito web www.pilotossolidarios.com sarà possibile vedere i lotti e le offerte, dal prossimo 5 Giugno e per i 10 giorni successivi. Nel caso di Marc Márquez consegnerà una tuta Alpinestars, replica di quella che indossa in MotoGP. Jorge Prado la maglia del suo debutto nel campionato mondiale MXGP.