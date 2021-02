Andrea Iannone finisce ancora nel mirino del gossip

Andrea Iannone paparazzato con Natasha Tozzi in un ristorante di Milano. Per l'ex pilota MotoGP sta nascendo un nuovo amore?

Andrea Iannone non sta attraversando certo un bel periodo, dopo che il Tas lo ha condannato a 4 anni. L’ormai ex pilota MotoGP è risultato positivo al Drostanolone durante il week-end di gara in Malesia del 2019. Un fulmine a ciel sereno per Aprilia, costretta a sostituirlo con Bradley Smith e, nel finale di stagione, con Lorenzo Savadori. Purtroppo la sentenza del Tas di Losanna è arrivata quasi nel finale di stagione MotoGP 2020, così che la casa di Noale non ha avuto il tempo di muoversi sul mercato piloti.

Da tempo l’abruzzese alterna allenamenti in go-kart e palestra, qualche settimana fa è ritornato in pista sul Circuito Internazionale d’Abruzzo al fianco di Romano Fenati, Dennis Foggia, Matteo Baiocco. Se da un punto di vista professionale la situazione è in rosso, sul lato sentimentale le cose sembrano procedere in discesa. I fotografi del settimanale ‘Chi’ lo hanno immortalato in un ristorante del centro di Milano in compagnia di Natasha Tozzi, classe 1989, figlia del cantautore Umberto Tozzi.

I due avrebbero provato a depistare i paparazzi all’uscita dal ristorante. “Nonostante si muovano con circospezione, appare evidente che tra i due ci sia del tenero”, racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Saliti su due auto diverse avrebbero preso la medesima strada che porterebbe a Lugano, dove Andrea Iannone attualmente risiede. Sarà la 32enne biondina a consolare l’ex pilota MotoGP che dovrà scontare la squalifica fino al 2013?