Andrea Dovizioso diventa poesia, artista romagnolo gli dedica i suoi versi

La Romagna è terra di piloti e di poeti. E proprio un poeta di Forlimpopoli, Maurizio Maraldi, ha dedicato una poesia ad Andrea Dovizioso. I versi sono molto semplici ma carichi di emozioni. Sono genuini, veri e riescono a descrivere al meglio il Dovi: un pilota umile “che si è fatto da sé”. Non mancano i riferimenti agli slogan televisivi che negli ultimi anni hanno reso il motociclismo sempre più popolare.

Andrea Dovizioso non ha mai avuto un fans club ufficiale ed è sempre stato un po’ il “campione della porta accanto”. Nonostante la sua notorietà, fuori dalle corse ha cercato di condurre una vita il più possibile normale, come una persona comune.

Questo il testo di “Ad Andrea Dovizioso” di Maurizio Maraldi.

“C’è un numero Quattro nei nostri pensieri – Ha un cuore grande e si è fatto da sé… – Dovi c’è…Dovi c’è…Dovi c’è… – Con fatica…umiltà e tante pretese – è diventato un grande pilota… orgoglio del nostro paese. – Tanti successi ci ha regalato – Emozioni fortissime da restare senza fiato – Con quel suo numero Quattro ha corso anche per noi…. – Ragazzi… Adesso… Tutti in piedi sul divano solo per lui… – Dovi c’è….Dovi c’è…Dovi c’è…“

Maurizio Maraldi è autore di varie raccolte di poesie ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Di recente ha regalo i suoi libri ad Andrea Dovizioso.

“Seguo Dovizioso da quando ha cominciato a correre in moto – racconta Maurizio Maraldi – Sono nato a Cesena ma abito a Forlimpopoli, un paese frequentato dal Dovi. Ci incontriamo abbastanza spesso e faccio parte anche del gruppo “Ten bota team” che lo sostiene. E’ una persona umilissima. Quando gli ho dato le mie due raccolte di poesie è stato lui a chiedere a me la dedica”.

