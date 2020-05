All Stars Racing Night, la sfida virtuale tra Formula 1 e MotoGP

La F1 e la MotoGP si sfidano virtualmente nella All Stars Racing Night. Sulla pista di Misano Adriatico Leclerc e Giovinazzi contro Rossi e Bagnaia.

Una sfida eSports che si preannuncia stellare. Questo se non altro per i nomi che ‘scenderanno in pista’ per l’evento All Stars Racing Night. Tanti protagonisti di vari sport pronti a sfidarsi su mezzi virtuali a quattro ruote, alcuni anche della categoria MotoGP. Segnaliamo infatti in lista il nove volte campione Valentino Rossi e l’iridato Moto2 2018 Francesco Bagnaia.

Un duello che vede in azione anche grandi nomi della Formula 1 (per farne due, Leclerc e Giovinazzi), del calcio (ad esempio Romagnoli e Immobile), di altri sport a livello internazionale. Si corre virtualmente sul tracciato di Misano Adriatico con le vetture del Mondiale GT. Gara visibile in diretta questa sera alle 21.00 su Sky Sport F1 (canale 207) con il commento di Guido Meda e Carlo Vanzini.