Alberto Forato ospite a Box18. L'inizio di stagione prima del lockdown, il nuovo calendario, gli obiettivi stagionali... E molto altro. L'intervista integrale.

Alberto Forato è uno dei giovani su cui si punta molto per il futuro del Motocross. Il suo 2020 si divide tra 450 nel Campionato Italiano e Mondiale MX2, di cui ha disputato i primi due round prima della pausa forzata. Ora la ripartenza è sempre più vicina ed il pilota veneto è determinato ad essere protagonista. Ecco un estratto dell’intervista a ‘Mercoledì MX’, format offroad di Box18, condotto da Fabio Nonnato e Giancarlo ‘Riccio’ Ricciotti.

“Stare per un periodo così lungo senza gare è dura” ha raccontato Alberto Forato. “Finalmente ci siamo vicini, non vedo l’ora di ricominciare!” In questo 2020 la scelta particolare di correre in due cilindrate diverse tra campionato italiano e mondiale. “A breve dovrò andare in 450 vista la mia stazza” ha ammesso il pilota. “Lo faccio per abituarmi, ma devo dire anche che mi piace molto.”

Come detto, del Mondiale MX2 ha disputato i primi due round. “Della tappa in Inghilterra sono abbastanza contento. In Olanda speravo di correre, ma sono incappato in una caduta e ho avuto qualche problema ad una spalla.” La ripartenza sarà segnata da un calendario piuttosto particolare. “Ad essere sincero non mi dispiace. Sarà molto tosta, ma partiamo con calma e vediamo cosa riusciamo a fare.”

Obiettivi stagionali? “Sicuramente ottenere i migliori risultati possibili, sia nel Mondiale che nel Campionato Italiano. Anche dopo il lockdown la situazione non cambia, dobbiamo solo capire a che punto siamo.” Come detto, è solo un assaggio di tutto quello che ha raccontato a Box18. Qui sotto potete risentire l’intervista integrale realizzata ad Alberto Forato.